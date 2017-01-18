«Кристал Пэлас» победил «Болтон» и сыграет с «Сити» в 1/16 финала Кубка Англии

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 48-й минуте Джеймс Хенри вывел «Болтон» вперёд. В середине второго тайма Кристиан Бентеке сравнял счёт, а на 77-й минуте Бентеке оформил дубль.



В другом матче «Саттон Юнайтед» на выезде победил «Уимблдон» — 3:1.



«Кристал Пэлас» в 1/16 финала Кубка Англии сыграет с «Манчестер Сити», а «Саттон Юнайтед» — с «Лидс Юнайтед».