«Бёрнли» выбил «Сандерленд» из Кубка Англии

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес отреагировал на слова полузащитника команды Джермейна Ленса. Нидерландский футболист ранее заявил, что вылет «чёрных котов» из АПЛ облегчил бы для него переход в «Фенербахче», за который он выступает на правах аренды.