«Бёрнли» выбил «Сандерленд» из Кубка Англии
«Бёрнли» выиграл у «Сандерленда» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Бернли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В концовке первого тайма Сэм Воукс вывел «Бернли» вперед. На 83-й минуте Андре Грэй забил второй мяч в ворота «Сандерленда».
В другом матче «Бристоль Сити» на выезде одержал минимальную победу над клубом «Флитвуд Таун».
«Бернли» и «Бристоль Сити» вышли в 1/16 финала Кубка Англии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter