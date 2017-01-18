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18 января 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бёрнли» выбил «Сандерленд» из Кубка Англии

«Бёрнли» выиграл у «Сандерленда» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Бернли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма Сэм Воукс вывел «Бернли» вперед. На 83-й минуте Андре Грэй забил второй мяч в ворота «Сандерленда».

В другом матче «Бристоль Сити» на выезде одержал минимальную победу над клубом «Флитвуд Таун».

«Бернли» и «Бристоль Сити» вышли в 1/16 финала Кубка Англии.

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