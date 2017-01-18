«Эшторил» с Базелюком в составе вышел в полуфинал Кубка Португалии
«Эшторил» выиграл у «Академики» в матче ¼ финала Кубка Португалии. Встреча проходила в Эшториле на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Российский нападающий Константин Базелюк отыграл за «Эшторил» 75 минут.
На исходе получаса игры Алиссон Фариас открыл счёт. На 58-й минуте Жоау Тракина провёл ответный мяч, но в концовке точный удар Клебера принёс хозяевам победу.
«Эшторил» вышел в полуфинал Кубка Португалии, где сыграет с победителем пары «Бенфика"/"Лейшойнш».