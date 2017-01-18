«Эшторил» с Базелюком в составе вышел в полуфинал Кубка Португалии

Виталий Лысцов впервые отличился в чемпионате Португалии, Константин Базелюк после голевого дубля в игре на Кубок этой же страны провалил матч против «Бенфики», а Аршак Корян осел на скамейке запасных голландского «Витесса». «Газета.Ru» инспектирует последние успехи российских легионеров в Европе.