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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28461709/
18 января 2017, 0:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В Голландии поставили пьесу об уходе Блаттера с поста главы ФИФА

Голландский режиссер Том де Кет поставил пьесу, посвященную бывшему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру, сообщает nrc.nl.

В постановке рассказывается авторская версия досрочного ухода швейцарца в отставку с поста главы федерации. В конце мая 2015 года Блаттер был переизбран на должность, которую занимал с 1998 года, однако уже через пять дней объявил о досрочном уходе в отставку. Пьеса показывает эти пять дней жизни Блаттера. К нему приходят «призраки прошлого», заставляющие принять решение об отставке. Таким образом проводится параллель с классическим произведением Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» о злобном богаче Скрудже и духах Рождества.

«Гостями» Блаттера являются умерший священник, швейцарский инспектор, коррупционер из Катара, осведомитель, дочь и другие, включая двух голландцев с сомнительными просьбами о кредитах на создание футбольных клубов.

Блаттер в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на 6 лет за незаконную передачу бывшему главе УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Вместо него на пост главы ФИФА был избран Джанни Инфантино.
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