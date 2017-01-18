Месси: Уверен, что Гвардиола добьётся успеха в Премьер-лиге

«Пеп — очень успешный тренер, он ещё будет адаптироваться к лиге, но я уверен, что он добьётся успеха в АПЛ. В Англии очень конкурентный чемпионат, прошлый сезон это доказал.



Лучший британский игрок, против которого я играл? У нас было много матчей с британскими командами и мы сталкивались с прекрасными игроками, но я всегда очень уважал Уэйна Руни. Он один из самых особенных игроков поколения», — сказал Месси в интервью изданию Coach.