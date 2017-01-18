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18 января 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси: Уверен, что Гвардиола добьётся успеха в Премьер-лиге

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о перспективах бывшего главного тренера сине-гранатовых Хосепа Гвардиолы во главе «Манчестер Сити». Также аргентинец рассказал о лучшем британском футболисте, против которого он играл.

«Пеп — очень успешный тренер, он ещё будет адаптироваться к лиге, но я уверен, что он добьётся успеха в АПЛ. В Англии очень конкурентный чемпионат, прошлый сезон это доказал.

Лучший британский игрок, против которого я играл? У нас было много матчей с британскими командами и мы сталкивались с прекрасными игроками, но я всегда очень уважал Уэйна Руни. Он один из самых особенных игроков поколения», — сказал Месси в интервью изданию Coach.

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