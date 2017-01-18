Ривалдо вошел в число сотрудников «Барселоны»

Хавбек выступал за испанскую команду с 1997 по 2002 год. За это время Ривалдо дважды стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Европы и Кубок Испании.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">FC Barcelona legend Rivaldo pays a visit to the Camp Nou: <a href="https://t.co/z6BQ6AMkzW">https://t.co/z6BQ6AMkzW</a> <a href="https://t.co/waNv01LXO7">pic.twitter.com/waNv01LXO7</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/821437513021685763">17 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>