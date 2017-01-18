Ривалдо вошел в число сотрудников «Барселоны»
Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо стал сотрудником каталонской команды, информирует клубная
пресс-служба. Бразилец присоединился к команде каталонцев FCB Legends, которая участвует в благотворительных матчах и является послом «Барселоны» по всему миру.
Хавбек выступал за испанскую команду с 1997 по 2002 год. За это время Ривалдо дважды стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Европы и Кубок Испании.
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