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17 января 2017, 23:45 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«МЮ» может приобрести Облака в случае ухода де Хеа в «Реал»?

Вратарь «Атлетико» Ян Облак входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед», сообщает AS. Согласно источнику, англичане следят за выступлениями словенца, поскольку именно он должен стать сменщиком Давида де Хеа в случае перехода испанца в «Реал».

При этом главной задачей для руководства манкунианцев является сохранение де Хеа в своих рядах. Руководство «красных дьяволов» уже сделало голкиперу предложение о продлении контракта. По новому соглашению 26-летний страж ворот будет получать более 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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