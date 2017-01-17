«МЮ» может приобрести Облака в случае ухода де Хеа в «Реал»?

При этом главной задачей для руководства манкунианцев является сохранение де Хеа в своих рядах. Руководство «красных дьяволов» уже сделало голкиперу предложение о продлении контракта. По новому соглашению 26-летний страж ворот будет получать более 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.