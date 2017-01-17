Главный тренер хихонского «Спортинга» подал в отставку

Специалист подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Руководство клуба приняло решение удовлетворить просьбу специалиста.

При Абелардо «Спортинг» набрал 12 очков, одержав три победы с начала сезона. На вакантное место претендуют Пепе Мель, Луис Гарсия Пласа и Жоан Франсеск Феррер.