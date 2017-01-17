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17 января 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Главный тренер хихонского «Спортинга» подал в отставку

Главный тренер хихонского «Спортинга» Абелардо Фернандес покинул занимаемый пост, информирует AS.

Специалист подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Руководство клуба приняло решение удовлетворить просьбу специалиста.

При Абелардо «Спортинг» набрал 12 очков, одержав три победы с начала сезона. На вакантное место претендуют Пепе Мель, Луис Гарсия Пласа и Жоан Франсеск Феррер.

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