Главный тренер хихонского «Спортинга» подал в отставку
Главный тренер хихонского «Спортинга» Абелардо Фернандес покинул занимаемый пост, информирует AS.
Специалист подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Руководство клуба приняло решение удовлетворить просьбу специалиста.
При Абелардо «Спортинг» набрал 12 очков, одержав три победы с начала сезона. На вакантное место претендуют Пепе Мель, Луис Гарсия Пласа и Жоан Франсеск Феррер.
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