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17 января 2017, 23:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду может сыграть в Кубке Испании впервые за два года

Нападающий Криштиану Роналду впервые в текущем сезоне вызван главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом на матч Кубка Испании, сообщает пресс-служба «Королевского клуба». 18 января «сливочные» в родных стенах примут «Сельту» в первой игре ¼ финала турнира.

Нападающий <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> впервые в текущем сезоне вызван главным тренером Реала <span class=error>Зинедином</span> <span class=error>Зиданом</span> на матч Кубка Испании сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Королевского клуба. 18 января сливочные в родных стенах примут <span class=error>Сельту</span> в первой игре ¼ финала турнира. Увеличить
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В последний раз Роналду принимал участие в Кубке Испании 15 января 2015 года, когда «Реал» встречался с «Атлетико» (2:2). Гол португальца спас «сливочных» от поражения в ответной встрече 1/8 финала, однако «матрасники» пробились в следующий раунд благодаря победе в первой игре. В сезоне-2015/16 «Реал» был исключён из розыгрыша Кубка Испании уже на стадии 1/16 финала из-за участия в матче с «Кадисом» (3:1) Дениса Черышева, который не имел права выходить на поле.

Список игроков «Реала», вызванных на матч с «Сельтой»: Навас, Касилья, Яньес, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило, Кроос, Ковачич, Касемиро, Модрич, Иско, Асенсио, Роналду, Бензема, Васкес, Мариано, Мората.

Даниэль Карвахаль получил возможность отдохнуть, а Пепе, Фабиу Коэнтрау, Гарет Бэйл и Хамес Родригес продолжают восстанавливаться от повреждений.

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