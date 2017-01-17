Роналду может сыграть в Кубке Испании впервые за два года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В последний раз Роналду принимал участие в Кубке Испании 15 января 2015 года, когда «Реал» встречался с «Атлетико» (2:2). Гол португальца спас «сливочных» от поражения в ответной встрече 1/8 финала, однако «матрасники» пробились в следующий раунд благодаря победе в первой игре. В сезоне-2015/16 «Реал» был исключён из розыгрыша Кубка Испании уже на стадии 1/16 финала из-за участия в матче с «Кадисом» (3:1) Дениса Черышева, который не имел права выходить на поле.



Список игроков «Реала», вызванных на матч с «Сельтой»: Навас, Касилья, Яньес, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило, Кроос, Ковачич, Касемиро, Модрич, Иско, Асенсио, Роналду, Бензема, Васкес, Мариано, Мората.

Даниэль Карвахаль получил возможность отдохнуть, а Пепе, Фабиу Коэнтрау, Гарет Бэйл и Хамес Родригес продолжают восстанавливаться от повреждений.