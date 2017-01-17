Телеаудитория АПЛ за год сократилась на 11%

Рост аудитории в этом сезоне был зафиксирован только у одной команды АПЛ из топ-6 — лидирующего в таблице «Челси», который за 21 тур набрал больше очков, чем за весь прошлый сезон АПЛ. Средняя телеаудитория синих выросла с 800 до 900 тыс.



Лидером остаётся «Ливерпуль» со средней телеаудиторией 1,15 млн зрителей. У «МЮ» 1,1 млн, другие команды опустились ниже отметки в 1 млн зрителей.