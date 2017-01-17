Срок за нырок. Как в Англии будут наказывать за симуляцию
Руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) рассматривает возможность дисквалификаций за симуляции. А что в РФПЛ?
В высших эшелонах футбольной английской власти всерьез задумались над всеобще больной темой — симуляциями. Председатель FA Грек Кларк предложил своим коллегам обсудить возможность введения наказаний за картинные падения в стиле Бускетса или Суареса, нырки в штрафной
Ассоциация в ближайшее время соберет небольшую команду
АПЛ — самая прогрессивная лига, безусловно. Система взятия ворот, моментально приходящая на ум, — лишь вершина айсберга. Правило доморощенных игроков или, например, запрет на возвращение в игру после потери сознания (даже если у команды не осталось замен) — прогресс того же порядка. За англичан и правильные мысли в их головах мы очень рады. А что в головах у наших?
Таких историй каждый найдет в уголках своей памяти как минимум несколько. И люди из РФС подобное помнят хорошо. Потому что люди. Но куда проще отстранить от работы арбитра, в динамике не углядевшего подвох в штрафной или у ее границ, чем посадить перед телевизором или монитором группу компетентных специалистов. И вот в этом граждане из РФС уже не совсем люди — чиновники.
Казалось бы, ну какие симуляции? Их стало так мало в последние годы, что самые смачные — бутылочная эпопея «Барселоны», улыбка Давида Луиза, эпохальное падение Торреса за сборную — становятся
В декабре 2016 года дисциплинарный комитет серии А сначала покарал хавбека «Ромы» Кевина Стротмана двухматчевой дисквалификацией за симуляцию, в результате которой с поля удалили представителя «Лацио» Данило Катальди, а после апелляции «волков» тут же отменил решение. На всякий случай повторю: игрок симулировал — его наказали, клуб воспротивился — наказание отменили. Помогите мне найти логику.
Вернемся на планету РФПЛ. За примерами далеко ходить не надо. Во встрече 11-го тура чемпионата между «Уфой» и «Ростовом» (0:0) хавбек башкирской команды Дмитрий Стоцкий получил предупреждение за симуляцию. В случае дисквалификации по шотландскому образцу Стоцкий точно пропустил бы встречу с «Рубином» (2:3), где отметился забитым голом, и точно не сыграл бы в победном матче против «Анжи».
Являясь игроком основы
Симуляция — запрещенный футбольный прием, умышленный фол. Но пока, даже если ты пойман, ты все равно не вор. А вор должен сидеть. Хотя бы на скамье дисквалифицированных.
В АПЛ к этому пришли. И не важно, что только сейчас. Важно, когда опыт европейских коллег возьмут на вооружение чиновники из РФС. И возьмут ли.
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