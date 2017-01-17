Юрген Клопп: Мне трудно принять решение ФИФА по Матипу
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил несогласие с ФИФА, по решению которой был отстранен защитник команды Жоэль Матип.
Футболист был вызван в сборную Камеруна на стартовавший Кубок Африки, но он отказался участвовать в соревновании, сообщив о завершении международной карьеры. Камерунцы обратились в ФИФА с просьбой повлиять на решение Матипа, после чего игроку было запрещено выходить на поле в ближайших матчах за клуба.
— С этим решением сложно согласиться, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Матип не играл за сборную Камеруна 15 месяцев
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