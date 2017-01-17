Юрген Клопп: Мне трудно принять решение ФИФА по Матипу

Футболист был вызван в сборную Камеруна на стартовавший Кубок Африки, но он отказался участвовать в соревновании, сообщив о завершении международной карьеры. Камерунцы обратились в ФИФА с просьбой повлиять на решение Матипа, после чего игроку было запрещено выходить на поле в ближайших матчах за клуба.

— С этим решением сложно согласиться, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Матип не играл за сборную Камеруна 15 месяцев из-за конфликта с местной федерацией футбола. Будучи игроком «Ливерпуля» он ни разу не вызывался в сборную. Сейчас же он не может играть как за нас, так и за национальную команду. Понятно, что мы все расстроены. ФИФА будет рассматривать дело Жоэля 7−10 дней, как минимум в этот период мы не сможет заявлять Матипа на матчи.