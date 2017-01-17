Бывший игрок «Волги» перешел в клуб второго дивизиона Мексики
Полузащитник «Крус Асуль» Марк Кросас, выступавший последние полгода на правах аренды за «Тенерифе», стал игроком команды «Тампико Мадеро», информирует клубная
пресс-служба. Испанец будет выступать за клуб второго мексиканского дивизиона до конца сезона.
Напомним, что 29-летний центральный хавбек является воспитанником «Барселоны», а в 2011 году перешел в нижегородскую «Волгу». Отыграв за российский клуб один год, Кросас отправился в Мексику, где успел сменить три клуба. До «Волги» испанец выступал за «Лион» и «Селтик».