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17 января 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бывший игрок «Волги» перешел в клуб второго дивизиона Мексики

Полузащитник «Крус Асуль» Марк Кросас, выступавший последние полгода на правах аренды за «Тенерифе», стал игроком команды «Тампико Мадеро», информирует клубная пресс-служба. Испанец будет выступать за клуб второго мексиканского дивизиона до конца сезона.

Напомним, что 29-летний центральный хавбек является воспитанником «Барселоны», а в 2011 году перешел в нижегородскую «Волгу». Отыграв за российский клуб один год, Кросас отправился в Мексику, где успел сменить три клуба. До «Волги» испанец выступал за «Лион» и «Селтик».

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