Бывший игрок «Волги» перешел в клуб второго дивизиона Мексики

Напомним, что 29-летний центральный хавбек является воспитанником «Барселоны», а в 2011 году перешел в нижегородскую «Волгу». Отыграв за российский клуб один год, Кросас отправился в Мексику, где успел сменить три клуба. До «Волги» испанец выступал за «Лион» и «Селтик».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Desde Cataluña regresa a México ?? para reforzar la media cancha de la Jaiba Brava ?⚽️... <a href="https://twitter.com/marccrosas">@marccrosas</a> se pone la celeste. ?¡Benvingut! ??? <a href="https://t.co/aeOtWXV8Y4">pic.twitter.com/aeOtWXV8Y4</a></p>— TM Fútbol Club (@TMFCOficial) <a href="https://twitter.com/TMFCOficial/status/821425405601153024">17 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>