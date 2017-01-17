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17 января 2017, 22:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ван Гал: Последние полгода в «МЮ» я провёл на эшафоте, с головой в петле

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Барселоны», «Аякса» и сборной Нидерландов Луи ван Гал, который накануне сообщил, что вряд ли продолжит тренерскую карьеру, вспомнил период работы в Англии.

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Баварии Барселоны <span class=error>Аякса</span> и сборной Нидерландов Луи ван <span class=error>Гал</span> который накануне сообщил что вряд ли продолжит тренерскую карьеру вспомнил период работы в Англии. Увеличить
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«Кубок Англии с “Манчестер Юнайтед” — моё самое большое достижение. Я провёл последние шесть месяцев в “МЮ” на эшафоте, с головой в петле. Английские СМИ были ответственны за это. Давление было негуманным, я должен был остаться верным своей философии и пытаться сохранить мотивацию игроков. Когда вам удаётся выиграть Кубок Англии под таким давлением, вы явно можете гордиться собой.

Кроме того, после удаления мы играли в дополнительное время вдесятером. Это делает кубок ещё более фантастическим и памятным трофеем для меня. Мы столкнулись с таким сопротивлением!» — цитирует ван Гала De Telegraaf.

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