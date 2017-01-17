Ван Гал: Последние полгода в «МЮ» я провёл на эшафоте, с головой в петле

«Кубок Англии с “Манчестер Юнайтед” — моё самое большое достижение. Я провёл последние шесть месяцев в “МЮ” на эшафоте, с головой в петле. Английские СМИ были ответственны за это. Давление было негуманным, я должен был остаться верным своей философии и пытаться сохранить мотивацию игроков. Когда вам удаётся выиграть Кубок Англии под таким давлением, вы явно можете гордиться собой.



Кроме того, после удаления мы играли в дополнительное время вдесятером. Это делает кубок ещё более фантастическим и памятным трофеем для меня. Мы столкнулись с таким сопротивлением!» — цитирует ван Гала De Telegraaf.