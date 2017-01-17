«Старая синьора» с новыми формами

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ПОДАЛЬШЕ ОТ РОДНЫХ ПЕНАТОВ

В 2004 году изменение уже существующего к тому времени овального логотипа было незначительным, а тремя китами, на которых держалась вся идея, были превосходство, страсть и традиции (это выражалось в том числе в овальной форме).

Эмблема клуба, конечно, должна быть узнаваемой, и черно-белый овал «Ювентуса» хорошо знаком нескольким поколениям любителей команды в частности и мирового футбола вообще. Однако в последние годы все популярнее логотипы компаний в стиле минимализма — это диктуется изменением сознания людей под влиянием современных технологий. Все или многое стремится к простоте понимания человеком.

Идеальный логотип сегодня — одновременно и простой, и непохожий на другие. Овалы «Ювентуса» и «Милана», по большому счету, различались лишь цветами. Здесь следует сказать, что такая геометрия эмблем клубов в Италии весьма распространена, как уже говорилось выше, не в последнюю очередь из-за традиций и влияния религии: на груди часто носят овальной формы изображения святых.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Dal 1897 al 2017. La nostra storia, il nostro futuro. <a href="https://twitter.com/hashtag/2beJUVENTUS?src=hash">#2beJUVENTUS</a> <a href="https://t.co/WceorlriH2">pic.twitter.com/WceorlriH2</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/821122363592843264">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И теперь можно сказать, что «Ювентус» резко перемещается из чисто итальянской действительности в общемировую. Это соответствует и стремлениям клуба — разговоры о том, что «Юве» силен в Италии, но слаб в Европе, идут не первый год. Между тем, история показывает, что тот или иной радикальный ребрендинг положительно влияет на успехи «Юве» на международной арене. Как только овал меняли на прямоугольник или наоборот — туринцы, как правило, завоевывали что-нибудь в Европе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Il Presidente Andrea Agnelli introduce un video <a href="https://twitter.com/hashtag/2beJuventus?src=hash">#2beJuventus</a> <a href="https://t.co/DpC4peTigy">pic.twitter.com/DpC4peTigy</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/821099095481683968">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РОСЧЕРКОМ КИТАЙСКОГО ПЕРА

Как и предыдущий, новый логотип разработала компания Interbrand — очевидно, опыт прошлого сотрудничества признан успешным. О том, какими оказались затраты на ребрендинг, пока не сообщается. Надо полагать, что финансовые вложения были немалыми, но самое главное — что они наверняка того стоят, и возмущаться минимализмом несколько преждевременно.

Новая эмблема определенно узнаваемо. Кроме того, его гораздо проще изображать, и при желании нарисовать его сможет даже маленький ребенок. И очень важно, что сможет это сделать любой ребенок, подрастающий в странах, где в ходу иероглифическое письмо. То есть, в первую очередь, это Китай, в котором растущая популярность миланских клубов грозит отодвинуть «зебр» даже не на второй план, а вообще за пределы видимости.

Обратите внимание: «Ювентус» сразу сменил аватар в своих аккаунтах в соцсетях на новый, но при этом на нем нет ни надписи Juventus, ни трех звезд. Точно так же изображается эмблема везде — на стене, на мячах, на принтах. Это еще один довод к тому, что туринцы будут брать популярность болельщиков (а вместе с ней — города и страны) минимализмом: чем проще, тем понятнее и более узнаваемо. То есть, лучше.

Или… выгоднее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Il nostro nuovo logo: la photogallery ? <a href="https://t.co/56iD7Dhgb2">https://t.co/56iD7Dhgb2</a> ⚪️⚫️ <a href="https://twitter.com/hashtag/2beJUVENTUS?src=hash">#2beJUVENTUS</a> <a href="https://t.co/EXPGI7lceM">pic.twitter.com/EXPGI7lceM</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/821287203192111104">17 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Коммерческие предприятия (к которым, разумеется, относятся и футбольные клубы Италии), случается, подменяют ребрендинг его дешевым заменителем — данью традициям. Из последних примеров можно назвать «Рому», которая использует в гостевых матчах этого сезона «лупетту», стилизованное изображение волчьей морды — такой логотип красовался на футболках римлян в 80-х годах. На какое-то время это оживляет интерес, но жгучая острота ощущения внезапно вернувшегося прошлого, такого родного и знакомого, быстро пропадает.

История ребрендинга знает и положительные, и отрицательные примеры. Многое зависит от правильного выбора момента внесения изменений. И, конечно, необходимо не только придумать новую эмблему, но и подкреплять ее другими факторами. Разговоры о возможной отставке Аллегри не случайны, и связаны не только с недавними чувствительными поражениями и ссорой с менеджментом, а прежде всего с тем, что в игре команды появились признаки косности. Звезд много, светят они ярко, но, увы, греют уже не так.

«Ювентус» остро нуждается в обновлении. Многолетнее пребывание во главе таблицы серии А показывает лишь то, что общий уровень остальных команд существенно ниже, о чем с сожалением и не первый год говорят и функционеры, и эксперты, и ветераны.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Pavel <a href="https://twitter.com/hashtag/Nedved?src=hash">#Nedved</a>: “un'idea fantastica”. <a href="https://twitter.com/gianluigibuffon">@gianluigibuffon</a>: “la Juve è uno stile di vita”. <a href="https://twitter.com/hashtag/2beJuventus?src=hash">#2beJuventus</a> <a href="https://t.co/WEZQdsaDNO">pic.twitter.com/WEZQdsaDNO</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/821111046135889920">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧАСТО ПРОСТОЕ КАЖЕТСЯ ВЗДОРНЫМ

Как это часто бывает, новая эмблема вызвала отторжение у некоторых фанатов. Это опять же та самая косность. Одно дело, когда логотип меняется без четкой привязки к стратегии и без следования ей, как, например, это было в «Рубине». И совсем другое дело, когда смена эмблемы — одно из важнейших звеньев в цепочке преобразований. А в «Юве», похоже, начинается именно это, ведь без веской причины символику такого клуба менять никто не будет.

Пока же болельщики выражают острое разочарование и призывают покупать как можно больше футболок со старым логотипом, пока они еще есть в продаже. Быстро обнаружились также примеры похожих разработок символики у других компаний, но такие ситуации происходят нередко. Видимо, причиной тому все то же глобальное стремление к упрощению: большого разнообразия в элементарных формах достичь трудно. И если кто-то представит сейчас логотип своей компании в виде, например, надкусанной груши, обвинения в плагиате не заставят себя ждать.

«Ювентус» снова впереди всех. Если лидерство в чемпионате уже привычно, то радикальная смена эмблемы клуба — это новый, кажущийся неожиданным, но на самом деле очень продуманный, своевременный и широкий шаг.

Не исключено, что это будет шагом вперед и для всего итальянского футбола, и в ближайшие год-два наверняка последует «симметричный ответ» от клубов-конкурентов.

Латинская фраза «времена меняются, и мы меняемся вместе с ними» хоть и стара, но в современном мире менее актуальной не становится и являет собой самое настоящее руководство к действию.