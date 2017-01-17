«Старая синьора» с новыми формами
«Ювентус» со следующего сезона сменит свою эмблему. Руководители туринской команды на презентации нового логотипа выразили уверенность, что он эффективнее донесет до болельщиков философию и ценности клуба. Однако вовремя проведенный ребрендинг имеет еще и весьма ощутимые практические выгоды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПОДАЛЬШЕ ОТ РОДНЫХ ПЕНАТОВ
В 2004 году изменение уже существующего к тому времени овального логотипа было незначительным, а тремя китами, на которых держалась вся идея, были превосходство, страсть и традиции (это выражалось в том числе в овальной форме).
Эмблема клуба, конечно, должна быть узнаваемой, и
Идеальный логотип сегодня — одновременно и простой, и непохожий на другие. Овалы «Ювентуса» и «Милана», по большому счету, различались лишь цветами. Здесь следует сказать, что такая геометрия эмблем клубов в Италии весьма распространена, как уже говорилось выше, не в последнюю очередь
И теперь можно сказать, что «Ювентус» резко перемещается из чисто итальянской действительности в общемировую. Это соответствует и стремлениям клуба — разговоры о том, что «Юве» силен в Италии, но слаб в Европе, идут не первый год. Между тем, история показывает, что тот или иной радикальный ребрендинг положительно влияет на успехи «Юве» на международной арене. Как только овал меняли на прямоугольник или наоборот — туринцы, как правило, завоевывали
РОСЧЕРКОМ КИТАЙСКОГО ПЕРА
Как и предыдущий, новый логотип разработала компания Interbrand — очевидно, опыт прошлого сотрудничества признан успешным. О том, какими оказались затраты на ребрендинг, пока не сообщается. Надо полагать, что финансовые вложения были немалыми, но самое главное — что они наверняка того стоят, и возмущаться минимализмом несколько преждевременно.
Новая эмблема определенно узнаваемо. Кроме того, его гораздо проще изображать, и при желании нарисовать его сможет даже маленький ребенок. И очень важно, что сможет это сделать любой ребенок, подрастающий в странах, где в ходу иероглифическое письмо. То есть, в первую очередь, это Китай, в котором растущая популярность миланских клубов грозит отодвинуть «зебр» даже не на второй план, а вообще за пределы видимости.
Обратите внимание: «Ювентус» сразу сменил аватар в своих аккаунтах в соцсетях на новый, но при этом на нем нет ни надписи Juventus, ни трех звезд. Точно так же изображается эмблема везде — на стене, на мячах, на принтах. Это еще один довод к тому, что туринцы будут брать популярность болельщиков (а вместе с ней — города и страны) минимализмом: чем проще, тем понятнее и более узнаваемо. То есть, лучше.
Или… выгоднее.
ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
Коммерческие предприятия (к которым, разумеется, относятся и футбольные клубы Италии), случается, подменяют ребрендинг его дешевым заменителем — данью традициям. Из последних примеров можно назвать «Рому», которая использует в гостевых матчах этого сезона «лупетту», стилизованное изображение волчьей морды — такой логотип красовался на футболках римлян в 80-х годах. На
История ребрендинга знает и положительные, и отрицательные примеры. Многое зависит от правильного выбора момента внесения изменений. И, конечно, необходимо не только придумать новую эмблему, но и подкреплять ее другими факторами. Разговоры о возможной отставке Аллегри не случайны, и связаны не только с недавними чувствительными поражениями и ссорой с менеджментом, а прежде всего с тем, что в игре команды появились признаки косности. Звезд много, светят они ярко, но, увы, греют уже не так.
«Ювентус» остро нуждается в обновлении. Многолетнее пребывание во главе таблицы серии А показывает лишь то, что общий уровень остальных команд существенно ниже, о чем с сожалением и не первый год говорят и функционеры, и эксперты, и ветераны.
ЧАСТО ПРОСТОЕ КАЖЕТСЯ ВЗДОРНЫМ
Как это часто бывает, новая эмблема вызвала отторжение у некоторых фанатов. Это опять же та самая косность. Одно дело, когда логотип меняется без четкой привязки к стратегии и без следования ей, как, например, это было в «Рубине». И совсем другое дело, когда смена эмблемы — одно из важнейших звеньев в цепочке преобразований. А в «Юве», похоже, начинается именно это, ведь без веской причины символику такого клуба менять никто не будет.
Пока же болельщики выражают острое разочарование и призывают покупать как можно больше футболок со старым логотипом, пока они еще есть в продаже. Быстро обнаружились также примеры похожих разработок символики у других компаний, но такие ситуации происходят нередко. Видимо, причиной тому все то же глобальное стремление к упрощению: большого разнообразия в элементарных формах достичь трудно. И если
«Ювентус» снова впереди всех. Если лидерство в чемпионате уже привычно, то радикальная смена эмблемы клуба — это новый, кажущийся неожиданным, но на самом деле очень продуманный, своевременный и широкий шаг.
Не исключено, что это будет шагом вперед и для всего итальянского футбола, и в ближайшие
Латинская фраза «времена меняются, и мы меняемся вместе с ними» хоть и стара, но в современном мире менее актуальной не становится и являет собой самое настоящее руководство к действию.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter