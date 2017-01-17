СМИ: Чешская «Спарта» заинтересована в приобретении футболиста «Фенербахче» Эменике

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что чешский клуб готов предложить за 29-летнего нигерийца около €5 млн. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется ряд российских команд, в частности, московские «Спартак» и «Локомотив», а также казанский «Рубин».