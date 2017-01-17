СМИ: Чешская «Спарта» заинтересована в приобретении футболиста «Фенербахче» Эменике
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Чешский футбольный клуб «Спарта» заинтересован в приобретении нападающего турецкого «Фенербахче» Эммануэля Эменике. Об этом сообщает портал Efotbal.cz.
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Отмечается, что чешский клуб готов предложить за 29-летнего нигерийца около €5 млн. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется ряд российских команд, в частности, московские «Спартак» и «Локомотив», а также казанский «Рубин».
Эменике выступает за «Фенербахче» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, на его счету 51 матч и 24 гола в составе
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