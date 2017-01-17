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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28460739/
17 января 2017, 22:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гасперини дисквалифицирован на два матча за грубые оскорбления судьи

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на два матча по итогам выездной встречи 20-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (1:2), информирует сайт лиги.

Гасперини протестовал против решений главного судьи Луки Пайретто и несколько раз допустил «грубые оскорбительные высказывания» в адрес арбитра, за что был удалён с поля на 79-й минуте. Тренер пропустит две игры, поскольку для него это не первый подобный инцидент.

15.01.2017 17:00 Зрители 20000 основной раунд: 20-й тур Olimpico
Лацио 2:1 Аталанта
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Симоне Индзаги Джанпьеро Гасперини
Голы
45+1′ Сергей Милинкович-Савич (С. Лулич) 21
68′ Чиро Иммобиле 17
29 Андреа Петанья (Р. Фройлер) 21′
Составы
Федерико Маркетти 22
Стефан де Фрай 3
Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
Штефан Раду 26
43′ Марко Пароло 16
58′ Сенад Лулич 19
87′ Лукас Билья 20
88′ Сергей Милинкович-Савич 21
82′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
55′ Ромеро Луис Альберто 18
Патрисио Габаррон 4
21′ 86′ Чиро Иммобиле 17
Филип Джорджевич 9
1 Этрит Бериша
5 Андреа Мазиелло
13 Маттиа Кальдара
24 Андреа Конти 55′
10 Алехандро Дарио Гомес
11 Ремо Фройлер
37 Леонардо Спинаццола
29 Андреа Петанья
6 Эрвин Зуканович 78′
7 Марко Д`Алессандро
25 Абдулай Конко 28′
88 Альберто Грасси 90+3′
27 Ясмин Куртич 74′
43 Альберто Палоски
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
7 Угловые 3
17 Фолы 18
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
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Лацио
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