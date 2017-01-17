Гасперини дисквалифицирован на два матча за грубые оскорбления судьи

Гасперини протестовал против решений главного судьи Луки Пайретто и несколько раз допустил «грубые оскорбительные высказывания» в адрес арбитра, за что был удалён с поля на 79-й минуте. Тренер пропустит две игры, поскольку для него это не первый подобный инцидент.