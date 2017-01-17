Гасперини дисквалифицирован на два матча за грубые оскорбления судьи
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на два матча по итогам выездной встречи 20-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (1:2), информирует сайт лиги.
Гасперини протестовал против решений главного судьи Луки Пайретто и несколько раз допустил «грубые оскорбительные высказывания» в адрес арбитра, за что был удалён с поля на 79-й минуте. Тренер пропустит две игры, поскольку для него это не первый подобный инцидент.
|15.01.2017 17:00
|Зрители 20000
|основной раунд: 20-й тур
|Olimpico
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Джанпьеро Гасперини
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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