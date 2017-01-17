Зинедин Зидан: «Реал» ждет еще одна очень сложная игра в Кубке Испании
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Сельтой» в рамках ¼ финала Кубка Испании.
«Честно говоря, я не удивлен, что “Сельта” выиграла абсолютно все свои матчи в 2017 году. Это очень хорошая команда, которая борется в каждой игре и показывает отличный футбол. “Реал” должен делать то, что должен, потому что нас ждет еще одна очень сложная игра», — приводит слова специалиста клубная
Напомним, первая игра между командами состоится 18 января в Мадриде и стартует в 23.15 мск.
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