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17 января 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Зинедин Зидан: «Реал» ждет еще одна очень сложная игра в Кубке Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Сельтой» в рамках ¼ финала Кубка Испании.

«Честно говоря, я не удивлен, что “Сельта” выиграла абсолютно все свои матчи в 2017 году. Это очень хорошая команда, которая борется в каждой игре и показывает отличный футбол. “Реал” должен делать то, что должен, потому что нас ждет еще одна очень сложная игра», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, первая игра между командами состоится 18 января в Мадриде и стартует в 23.15 мск.

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