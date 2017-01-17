Футболист «Манчестер Сити» Туре летом отклонил предложение из Китая
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Яя Туре в летнее трансферное окно отказался от предложения о переходе в одну из китайских команд с недельной зарплатой 430 тысяч фунтов. Об этом сообщает BBC.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на тот момент не рассматривал ивуарийца в качестве игрока основного состава, о чем неоднократно говорил самому футболисту. Контракт Яя Туре истекает летом 2017 года.
Туре выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года, в нынешнем сезоне он провел 12 матчей в разных турнирах и забил четыре гола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter