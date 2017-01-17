Футболист «Манчестер Сити» Туре летом отклонил предложение из Китая

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Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на тот момент не рассматривал ивуарийца в качестве игрока основного состава, о чем неоднократно говорил самому футболисту. Контракт Яя Туре истекает летом 2017 года.

Туре выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года, в нынешнем сезоне он провел 12 матчей в разных турнирах и забил четыре гола.