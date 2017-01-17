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17 января 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Манчестер Сити» Туре летом отклонил предложение из Китая

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Яя Туре в летнее трансферное окно отказался от предложения о переходе в одну из китайских команд с недельной зарплатой 430 тысяч фунтов. Об этом сообщает BBC.

Сообщается что ивуарийцу предлагали зарплату в размере ?430 тысяч в неделю. Увеличить
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Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на тот момент не рассматривал ивуарийца в качестве игрока основного состава, о чем неоднократно говорил самому футболисту. Контракт Яя Туре истекает летом 2017 года.

Туре выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года, в нынешнем сезоне он провел 12 матчей в разных турнирах и забил четыре гола.

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