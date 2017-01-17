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17 января 2017, 21:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Вест Хэм» отправил Пайета в молодежную команду

Димитри Пайет вернулся к тренировкам в «Вест Хэме», сообщает The Sun.

Сегодня француз был замечен на клубной базе «молотобойцев». Несмотря на это, игрок отправился на занятие с молодежной командой клуба.

Ранее Пайет сообщил «Вест Хэму» о своем желании перейти в «Марсель». Главный тренер команды Славен Билич после этого заявил, что полузащитник отказывается играть за команду. Матч против «Кристал Пэлас» (3:0) прошел без его участия. Француз является самым высокооплачиваемым игроком команды, зарабатывая 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В составе «Вест Хэма» Пайет провел 22 матча в этом сезоне, в которых забил три мяча.

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