«Вест Хэм» отправил Пайета в молодежную команду

Сегодня француз был замечен на клубной базе «молотобойцев». Несмотря на это, игрок отправился на занятие с молодежной командой клуба.

Ранее Пайет сообщил «Вест Хэму» о своем желании перейти в «Марсель». Главный тренер команды Славен Билич после этого заявил, что полузащитник отказывается играть за команду. Матч против «Кристал Пэлас» (3:0) прошел без его участия. Француз является самым высокооплачиваемым игроком команды, зарабатывая 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В составе «Вест Хэма» Пайет провел 22 матча в этом сезоне, в которых забил три мяча.