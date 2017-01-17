Адриано Галлиани: «Милан» ведет переговоры о трансфере Деулофеу
Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани сообщил, что клуб ведет переговоры с «Эвертоном» о трансфере полузащитника Жерара Деулофеу. Ранее сообщалось, что 22-летний испанец согласился перейти в итальянский клуб, но ждет одобрения на переход от действующей команды.
— Мы ведем переговоры с «Эвертоном», — цитирует Football Italia Галлиани. — Нужно время, но мы находимся в постоянном контакте с англичанами относительно трансфера Деулофеу.
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