«Челси» интересуется хавбеком «Мидлсбро»?
Полузащитник «Мидлсбро» Адама Траоре может стать игроком «Челси». Согласно Sky Sport, лондонцы уже обратились к руководству «Мидлсбро» с предложением о трансфере 20-летнего игрока.
Испанец малийского происхождения является воспитанником «Барселоны». Летом 2015 года Траоре перешел в «Астон Виллу», а летом минувшего года стал игроком «Мидлсбро». На счету хавбека в текущем сезоне 15 матчей в двух турнирах и ни одного результативного действия.
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