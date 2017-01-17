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17 января 2017, 20:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Челси» интересуется хавбеком «Мидлсбро»?

Полузащитник «Мидлсбро» Адама Траоре может стать игроком «Челси». Согласно Sky Sport, лондонцы уже обратились к руководству «Мидлсбро» с предложением о трансфере 20-летнего игрока.

Испанец малийского происхождения является воспитанником «Барселоны». Летом 2015 года Траоре перешел в «Астон Виллу», а летом минувшего года стал игроком «Мидлсбро». На счету хавбека в текущем сезоне 15 матчей в двух турнирах и ни одного результативного действия.

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