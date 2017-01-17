«Челси» интересуется хавбеком «Мидлсбро»?

Испанец малийского происхождения является воспитанником «Барселоны». Летом 2015 года Траоре перешел в «Астон Виллу», а летом минувшего года стал игроком «Мидлсбро». На счету хавбека в текущем сезоне 15 матчей в двух турнирах и ни одного результативного действия.