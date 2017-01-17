Раньери: Надеюсь, что Конте выиграет чемпионский титул
Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери заявил, что будет рад, если его соотечественник Антонио Конте приведёт лондонский «Челси» к чемпионскому титулу АПЛ. После 21-го тура синие лидируют в турнирной таблице
Премьер-лиги. В прошлом году чемпионом Англии стал «Лестер».
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«Как бывший тренер “Челси” и фанат Италии, я надеюсь, что Конте выиграет чемпионский титул. Он доказал, что итальянская школа тренеров сильна как никогда», — приводит слова Раньери
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