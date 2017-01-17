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17 января 2017, 20:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери: Надеюсь, что Конте выиграет чемпионский титул

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери заявил, что будет рад, если его соотечественник Антонио Конте приведёт лондонский «Челси» к чемпионскому титулу АПЛ. После 21-го тура синие лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. В прошлом году чемпионом Англии стал «Лестер».

Главный тренер <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> заявил что будет рад если его соотечественник <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> приведёт лондонский <span class=error>Челси</span> к чемпионскому титулу <span class=error>АПЛ</span>. После 21-го тура синие лидируют в турнирной таблице <nobr>Премьер-лиги.</nobr> В прошлом году чемпионом Англии стал <span class=error>Лестер</span>. Увеличить
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«Как бывший тренер “Челси” и фанат Италии, я надеюсь, что Конте выиграет чемпионский титул. Он доказал, что итальянская школа тренеров сильна как никогда», — приводит слова Раньери интернет-издание ESPN FC.

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