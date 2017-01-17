Рафинья не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом Сосьедад» из-за травмы

23-летний футболист потянул мышцу задней поверхности бедра. Точный срок возвращения Рафиньи в строй будет известен позднее, пока он находится под наблюдением врачей.



В нынешнем сезоне Примеры Рафинья провёл 11 матчей и забил пять голов, а также отдал одну результативную передачу.