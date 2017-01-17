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17 января 2017, 20:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рафинья не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом Сосьедад» из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара из-за повреждения не сыграет в первом матче ¼ финала Кубка Испании против «Реала Сосьедад», который состоится 19 января в Сан-Себастьяне. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

23-летний футболист потянул мышцу задней поверхности бедра. Точный срок возвращения Рафиньи в строй будет известен позднее, пока он находится под наблюдением врачей.

В нынешнем сезоне Примеры Рафинья провёл 11 матчей и забил пять голов, а также отдал одну результативную передачу.

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