Земан: Я бы не принял предложение из Китая, мне хватает денег на еду
Бывший главный тренер «Ромы» Зденек Земан скептически ответил на вопрос, не хотел ли бы он продолжить тренерскую карьеру в Китае. Последним клубом чешского специалиста был швейцарский «Лугано».
«У меня не было никаких предложений из Китая. Но даже если бы такое поступило, я бы его не принял. Мне хватает денег на еду.
Могу ли я вернуться на тренерскую скамейку? У меня было несколько предложений, но я хочу найти такую команду, где президент не будет лезть в мою работу. Сейчас таких клубов не много», — приводит слова Земана Football Italia.
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