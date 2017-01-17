Земан: Я бы не принял предложение из Китая, мне хватает денег на еду

«У меня не было никаких предложений из Китая. Но даже если бы такое поступило, я бы его не принял. Мне хватает денег на еду.



Могу ли я вернуться на тренерскую скамейку? У меня было несколько предложений, но я хочу найти такую команду, где президент не будет лезть в мою работу. Сейчас таких клубов не много», — приводит слова Земана Football Italia.