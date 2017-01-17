Футболист «Челси» Диего Коста возобновил тренировки с основной командой
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам с основной командой. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.
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Ранее английские СМИ сообщали, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте,
Коста выступает за «Челси» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.
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