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17 января 2017, 20:21 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Челси» Диего Коста возобновил тренировки с основной командой

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам с основной командой. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

МОСКВА 17 января. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба <span class=error>Челси</span> Диего Коста вернулся к тренировкам с основной командой. Об этом сообщает телеканал Sky Sports. Увеличить
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Ранее английские СМИ сообщали, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте, из-за чего тренировался отдельно от других игроков команды. Однако Конте опровергал эту информацию, заявляя, что у Косты есть проблемы со спиной. Кроме того, появилась информация, что один из китайских клубов предложил футболисту контракт с зарплатой ?30 млн в год.

Коста выступает за «Челси» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

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