«Уотфорд» интересуется форвардом «Фиорентины»
Нападающий «Фиорентины» Мауро Сарате может перейти в «Уотфорд», информирует The Sun.
Согласно источнику, на трансфере аргентинца настаивает главный тренер английской команды Вальтер Маццарри, которого не смущают предыдущие безуспешные попытки форварда заиграть на Туманном Альбионе.
29-летний Сарате трижды пробовал себя в чемпионате Англии. Он выступал за «Бирмингем», «Вест Хэм» и «Куинз Парк Рейнджерс». С «синими» и «обручами» футболист в итоге вылетал из
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