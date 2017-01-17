«Уотфорд» интересуется форвардом «Фиорентины»

Согласно источнику, на трансфере аргентинца настаивает главный тренер английской команды Вальтер Маццарри, которого не смущают предыдущие безуспешные попытки форварда заиграть на Туманном Альбионе.

29-летний Сарате трижды пробовал себя в чемпионате Англии. Он выступал за «Бирмингем», «Вест Хэм» и «Куинз Парк Рейнджерс». С «синими» и «обручами» футболист в итоге вылетал из премьер-лиги, тогда как в лондонском клубе Сарате регулярно конфликтовал с тренерами и болельщиками.