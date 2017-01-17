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17 января 2017, 20:02 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Форвард дортмундской «Боруссии» продолжит карьеру в чемпионате Китая

Как сообщает Kicker, дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о продаже форварда Адриана Рамоса.

Отмечается, что следующей командой игрока станет китайский клуб, а сумма трансфера составит 12 млн евро.

Напомним, 30-летний футболист выступает за «шмелей» с 2014 года.

В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 11 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Колумбии в 6 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2018 года.

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