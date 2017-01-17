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17 января 2017, 20:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Выживший в авиакатастрофе защитник «Шапекоэнсе» приступил к тренировкам

Защитник «Шапекоэнсе» Нету, выживший после крушения самолета команды 29 ноября, начал подготовку к своему возвращению на поле.

На базе клуба бразилец под руководством физиотерапевта совершил несколько шагов после снятия гипса с правой ноги.

Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Помимо Нету в числе шестерых выживших два футболиста — вратарь Жаксон и защитники Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.
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