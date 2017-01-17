Бутко получил перелом скуловой кости и перенесёт операцию

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26-летний футболист известен российским любителям футбола по выступлениям за пермский «Амкар» в период с 2015 по 2016 год.



«В сегодняшней тренировке не принимал участия Богдан Бутко. Накануне в столкновении с партнёром он получил перелом скуловой кости, и сегодня защитнику “горняков” предстоит операция. Восстановление займёт две-три недели», — информирует официальный сайт «Шахтёра».