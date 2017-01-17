Бутко получил перелом скуловой кости и перенесёт операцию
Защитник «Шахтёра» Богдан Бутко получил травму на тренировке украинского клуба и пропустит около 2−3 недель.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
26-летний футболист известен российским любителям футбола по выступлениям за пермский «Амкар» в период с 2015 по 2016 год.
«В сегодняшней тренировке не принимал участия Богдан Бутко. Накануне в столкновении с партнёром он получил перелом скуловой кости, и сегодня защитнику “горняков” предстоит операция. Восстановление займёт
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter