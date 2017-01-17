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17 января 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте вернул Диего Косту к тренировкам с основой «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста, который последние два дня тренировался отдельно от остальной команды, вернулся к занятиям с основой, информирует Sky Sports.

Решение о возвращении испанского футболиста в общую группу после медицинского осмотра игрока принял главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей «Челси», у которых возник конфликт с игроком. Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте в ответ заявил, что Диего тренируется индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта нет.

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