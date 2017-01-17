Конте вернул Диего Косту к тренировкам с основой «Челси»

Решение о возвращении испанского футболиста в общую группу после медицинского осмотра игрока принял главный тренер «Челси» Антонио Конте.



Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей «Челси», у которых возник конфликт с игроком. Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте в ответ заявил, что Диего тренируется индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта нет.