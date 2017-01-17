Клаудио Раньери: Хочу, чтобы Конте выиграл чемпионство с «Челси»

По его словам, завоевание чемпионства докажет силу итальянской тренерской школы. В прошлом сезоне чемпионами Англии стали «лисы». В этом году в премьер-лиге лидирует лондонский клуб, который после 21 тура опережает преследователей на семь очков.

— Как бывший тренер «Челси» и итальянец, я хочу, чтобы Конте выиграл чемпионский титул, — приводит ВВС слова Раньери. — Считаю, он доказал, что итальянская школа тренеров сильна как никогда.