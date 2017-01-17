«Гранада» приобретет защитника сборной Исландии
Защитник «Локерена» и сборной Исландии Сверрир Инги Ингасон станет футболистом «Гранады», сообщает AS.
Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшее время. Исландец станет первым из пяти запланированных руководством испанской команды новичков в зимнее трансферное окно.
На Euro-2016 Ингасон появлялся на поле в двух встречах, включая игру ¼ финала чемпионата Европы против Франции (2:5).
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