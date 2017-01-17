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17 января 2017, 18:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Гранада» приобретет защитника сборной Исландии

Защитник «Локерена» и сборной Исландии Сверрир Инги Ингасон станет футболистом «Гранады», сообщает AS.

Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшее время. Исландец станет первым из пяти запланированных руководством испанской команды новичков в зимнее трансферное окно.

На Euro-2016 Ингасон появлялся на поле в двух встречах, включая игру ¼ финала чемпионата Европы против Франции (2:5).

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