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17 января 2017, 18:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«МЮ» объявил о продлении контракта с Валенсией до 2018 года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт «красных дьяволов».

Новое соглашение рассчитано до июня 2018 года. Предыдущий контракт истекал по окончании текущего сезона.

В «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия играет с 2009 года, куда перешёл из «Уигана». В нынешнем сезоне эквадорец принял участие в 23 матчах за «МЮ» во всех официальных турнирах и отдал 4 результативные передачи. 31-летний футболист был признан болельщиками «МЮ» лучшим игроком команды в ноябре прошлого года.

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