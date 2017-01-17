«МЮ» объявил о продлении контракта с Валенсией до 2018 года

Новое соглашение рассчитано до июня 2018 года. Предыдущий контракт истекал по окончании текущего сезона.



В «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия играет с 2009 года, куда перешёл из «Уигана». В нынешнем сезоне эквадорец принял участие в 23 матчах за «МЮ» во всех официальных турнирах и отдал 4 результативные передачи. 31-летний футболист был признан болельщиками «МЮ» лучшим игроком команды в ноябре прошлого года.