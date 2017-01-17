Агенту Криштиану Роналду не дали озолотиться

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Миллиардер, сделавший состояние на традиционной китайской медицине, уже в этом году собирался создать в Тяньцзине без преувеличения суперклуб, если судить по именам приглашавшихся футболистов. Компанию Акселю Витселю могли составить Диегу Коста, Радамель Фалькао, Рауль Хименес, Эдинсон Кавани и Карим Бензема. Все или большинство из них. Если бы не ужесточение лимита — согласно новым правилам, вводимым уже в этом сезоне (в Китае он проводится по схеме «весна-осень»), в заявку по-прежнему можно включать пять иностранцев, но играть одновременно вправе лишь трое.

По словам Шу Юйхуэя, которого в одной из рекламных статей о его корпорации, именуют «выдающимся ученым современности и хранителем древних рецептов», руководство клуба уже согласовало условия контрактов с Фалькао и Хименесом. В гостях у китайского бизнесмена недавно побывал агент номер один мирового футбола — Жорже Мендеш, который успел пустить корни в Поднебесной, установив прочные партнерские связи. Устроив своих клиентов в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Мендеш обеспечил бы не только будущее их семей, но и получил бы баснословные комиссионные. Все планы рухнули, как только появилось решение КФА, принятое на днях в Ухане — вроде бы по настоятельной просьбе, поступившей с самых вершин государственной власти.

По словам Шу, получавшего в КНР титулы «Одного из главных благотворителей» 2014 и 2015 годов, его клуб подготовил трансферы Кавани и Диегу Косты, но «ПСЖ» и «Челси» не хотели отпускать игроков уже этой зимой. «А мы не могли себе позволить ждать до лета, пропустив полсезона», — отметил миллиардер.

«Новая ситуация заставила нас изменить трансферные планы. Появлялись сообщения про наш интерес к Диегу Косте. Это правда — он нам нравится. Мы также сделали предложение по Кавани — переговоры шли полным ходом, — сообщил Шу Юйхуэй. — Мендеш был у меня дома. Мы говорили о Диегу Косте. Были подготовлены сделки по приобретению двух футболистов — Фалькао и Рауля Хименеса. Цена нас устраивала. Контракты составили, игроки собирались их подписать. Но потом появилась информация о лимите».

Точные объемы возможных сделок не сообщались. Однако порядок цен можно представить, если, к примеру, Витселю предложены примерно 90 миллионов евро на пять лет плюс бонусы. А Диегу Косте Шу был готов платить по 30 миллионов евро в год.