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17 января 2017, 18:08 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в приобретении Диего Косты

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в приобретении нападающего английского «Челси» Диего Косты. Об этом сообщает британская газета Independent.

Ранее сообщалось что испанский форвард поссорился с главным тренером Челси Антонио Конте <nobr>из-за </nobr>чего теперь тренируется отдельно от других игроков команды. Увеличить
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Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте, из-за чего 28-летний форвард сборной Испании тренируется отдельно от других игроков команды. Однако Конте заявлял, что у Косты есть проблемы со спиной. Кроме того, появилась информация, что один из китайских клубов предложил футболисту контракт с зарплатой 30 млн в год.

Отмечается, что «Атлетико», за который Коста выступал до перехода в «Челси», проявляет активный интерес к игроку, так как существует высокая вероятность перехода полузащитника команды Антуана Гризманна в английский «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года.

Коста выступает за «Челси» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

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