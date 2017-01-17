СМИ: «Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в приобретении Диего Косты

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте, из-за чего 28-летний форвард сборной Испании тренируется отдельно от других игроков команды. Однако Конте заявлял, что у Косты есть проблемы со спиной. Кроме того, появилась информация, что один из китайских клубов предложил футболисту контракт с зарплатой 30 млн в год.

Отмечается, что «Атлетико», за который Коста выступал до перехода в «Челси», проявляет активный интерес к игроку, так как существует высокая вероятность перехода полузащитника команды Антуана Гризманна в английский «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года.

Коста выступает за «Челси» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.