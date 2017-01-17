СМИ: «Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в приобретении Диего Косты
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в приобретении нападающего английского «Челси» Диего Косты. Об этом сообщает британская газета Independent.
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Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте,
Отмечается, что «Атлетико», за который Коста выступал до перехода в «Челси», проявляет активный интерес к игроку, так как существует высокая вероятность перехода полузащитника команды Антуана Гризманна в английский «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года.
Коста выступает за «Челси» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.
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