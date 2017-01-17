Золотая молодежь. От Джастина Клайверта до Яниса Хаджи

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Джастин КЛАЙВЕРТ

Отец: Патрик Клайверт

Клуб: «Аякс»

Возраст: 17 лет.

В воскресенье слезу умиления пустил не один старый фанат «Аякса». Когда по ходу матча амстердамцев со «Зволле» на бровке появился 17-летний форвард Джастин Клайверт, мы все будто вернулись в 1994 год. При схожих обстоятельствах начинал свой путь в профессиональном футболе отец новоиспеченного игрока основы «Аякса». Правда Патрик Клайверт в свои 17 лет сразу же сыграл в стартовом составе и забил гол в дебютном матче. Его сын начал с выхода на замену и обошелся без результативных действий, но свой вклад в победу амстердамцев все-таки внес.

Джордан ЛАРССОН

Отец: Хенрик Ларссон

Клуб: НЕК

Возраст: 19 лет.

В один день с наследником Патрика Клайверта в чемпионате Голландии дебютировал сын Хенрика Ларссона. Забавно, что и швед след в след повторяет путь звездного отца. Он тоже играл на родине за «Хегаборг» и «Хельсингборг», а потом переехал искать счастья в Нидерланды. Расставание со Скандинавией получилось скандальным — «красные», которых тренирует Хенрик Ларссон, проиграли «Хальмстаду» в стыковых матчах и покинули высший дивизион. Разгневанные фанаты выбежали на поле и стащили майку с Джордана Ларссона. После этого отец приложил все усилия, чтобы сын отправился в другую страну. Ларссон-старший начал покорение Европы с «Фейеноорда», но у его наследника стартовая площадка куда скромнее — НЕК.

Энцо ФЕРНАНДЕС

Отец: Зинедин Зидан

Клуб: «Реал» Мадрид

Возраст: 21 год.

У Зинедина Зидана аж четыре сына и все футболисты. Изначально самым талантливым считался вратарь Лука, но первым до основы «Реала» добрался все-таки старший — полузащитник Энцо. Дебют наследника Зизу получился фантастическим — он вышел на замену во втором тайме кубковой игры против команды «Культураль» из третьего дивизиона и забил гол ударом с линии штрафной. Пока подвиги Зидана-младшего в основе этим матчем и ограничиваются.

Джованни СИМЕОНЕ

Отец: Диего Симеоне

Клуб: «Дженоа»

Возраст: 21 год.

Кажется, у сына Диего Симеоне есть все шансы превзойти футбольную славу отца. Хотя бы потому, что нынешний тренер «Атлетико» играл на не самой заметной позиции опорного полузащитника и славился не только грамотной и жесткой игрой, но и любовью к провокациям. Симеоне-младший же пользуется славой одного из самых талантливых форвардов поколения и в неспортивном поведении замечен не был.

Для переезда в Европу молодой нападающий выбрал не отцовский «Атлетико», а «Дженоа» и не прогадал. Джованни Симеоне забил уже в третьем матче за новый клуб, а в игре с «Ювентусом» сделал дубль, чем несказанно порадовал отца. К середине сезона форвард стал главной ударной силой «Дженоа». На его счету уже 7 голов.

МАТЕУС ОЛИВЕЙРА

Отец: Бебето

Клуб: «Эшторил»

Возраст: 22 года.

Матеус Оливейра прославился на весь мир сразу после рождения — это его появление на свет Бебето и компания праздновали знаменитой «люлькой» на ЧМ в США.

Мальчика назвали в честь Лотара Маттеуса и это, похоже, определило его судьбу. По манере игры Матеус Оливейра куда ближе к своему немецкому тезке, чем к отцу. За пять сезонов в профессиональном футболе бразилец забил всего 4 гола, но судя по тому, что на него уже два года подряд делают ставку в португальском «Эшториле», низкая результативность компенсируется жаждой борьбы и тактической грамотностью.

Лука ЗАХОВИЧ

Отец: Златко Захович

Клуб: «Марибор»

Возраст: 21 год.

Наследник самого знаменитого словенского футболиста Златко Заховича успел поиграть уже в трех странах. Лука Захович начинал свой путь в академии «Бенфики», потом вместе с отцом вернулся на родину, а в прошлом сезоне пробовал свои силы в Голландии. В «Херенвене» талант не оценили — за весь чемпионат словенец лишь 6 раз выходил на замену и не забил ни одного гола.

Летом 2016-го Захович-младший вернулся в «Марибор» и выступает там очень удачно — 10 голов в 14-ти матчах.

Янис ХАДЖИ

Отец: Георге Хаджи

Клуб: «Фиорентина»

Возраст: 18 лет.