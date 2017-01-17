Золотая молодежь. От Джастина Клайверта до Яниса Хаджи
Под впечатлением от дебюта 17-летнего Джастина Клайверта в основе «Аякса» «СЭ» нашел еще шесть молодых сыновей известных футболистов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Джастин КЛАЙВЕРТ
Отец: Патрик Клайверт
Клуб: «Аякс»
Возраст: 17 лет.
В воскресенье слезу умиления пустил не один старый фанат «Аякса». Когда по ходу матча амстердамцев со «Зволле» на бровке появился 17-летний форвард Джастин Клайверт, мы все будто вернулись в 1994 год. При схожих обстоятельствах начинал свой путь в профессиональном футболе отец новоиспеченного игрока основы «Аякса». Правда Патрик Клайверт в свои 17 лет сразу же сыграл в стартовом составе и забил гол в дебютном матче. Его сын начал с выхода на замену и обошелся без результативных действий, но свой вклад в победу амстердамцев
Джордан ЛАРССОН
Отец: Хенрик Ларссон
Клуб: НЕК
Возраст: 19 лет.
В один день с наследником Патрика Клайверта в чемпионате Голландии дебютировал сын Хенрика Ларссона. Забавно, что и швед след в след повторяет путь звездного отца. Он тоже играл на родине за «Хегаборг» и «Хельсингборг», а потом переехал искать счастья в Нидерланды. Расставание со Скандинавией получилось скандальным — «красные», которых тренирует Хенрик Ларссон, проиграли «Хальмстаду» в стыковых матчах и покинули высший дивизион. Разгневанные фанаты выбежали на поле и стащили майку с Джордана Ларссона. После этого отец приложил все усилия, чтобы сын отправился в другую страну.
Энцо ФЕРНАНДЕС
Отец: Зинедин Зидан
Клуб: «Реал» Мадрид
Возраст: 21 год.
У Зинедина Зидана аж четыре сына и все футболисты. Изначально самым талантливым считался вратарь Лука, но первым до основы «Реала» добрался
Джованни СИМЕОНЕ
Отец: Диего Симеоне
Клуб: «Дженоа»
Возраст: 21 год.
Кажется, у сына Диего Симеоне есть все шансы превзойти футбольную славу отца. Хотя бы потому, что нынешний тренер «Атлетико» играл на не самой заметной позиции опорного полузащитника и славился не только грамотной и жесткой игрой, но и любовью к провокациям.
Для переезда в Европу молодой нападающий выбрал не отцовский «Атлетико», а «Дженоа» и не прогадал. Джованни Симеоне забил уже в третьем матче за новый клуб, а в игре с «Ювентусом» сделал дубль, чем несказанно порадовал отца. К середине сезона форвард стал главной ударной силой «Дженоа». На его счету уже 7 голов.
МАТЕУС ОЛИВЕЙРА
Отец: Бебето
Клуб: «Эшторил»
Возраст: 22 года.
Матеус Оливейра прославился на весь мир сразу после рождения — это его появление на свет Бебето и компания праздновали знаменитой «люлькой» на ЧМ в США.
Мальчика назвали в честь Лотара Маттеуса и это, похоже, определило его судьбу. По манере игры Матеус Оливейра куда ближе к своему немецкому тезке, чем к отцу. За пять сезонов в профессиональном футболе бразилец забил всего 4 гола, но судя по тому, что на него уже два года подряд делают ставку в португальском «Эшториле», низкая результативность компенсируется жаждой борьбы и тактической грамотностью.
Лука ЗАХОВИЧ
Отец: Златко Захович
Клуб: «Марибор»
Возраст: 21 год.
Наследник самого знаменитого словенского футболиста Златко Заховича успел поиграть уже в трех странах. Лука Захович начинал свой путь в академии «Бенфики», потом вместе с отцом вернулся на родину, а в прошлом сезоне пробовал свои силы в Голландии. В «Херенвене» талант не оценили — за весь чемпионат словенец лишь 6 раз выходил на замену и не забил ни одного гола.
Летом 2016-го
Янис ХАДЖИ
Отец: Георге Хаджи
Клуб: «Фиорентина»
Возраст: 18 лет.
Сын Карпатского Марадоны прославился на весь мир, когда стал капитаном «Вииторула» в 16 лет. Над этой новостью не посмеялся только ленивый — казалось, взбалмошный отец, а по совместительству основатель и главный тренер клуба делает нелепую протекцию
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter