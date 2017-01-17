Криштиану Роналду впервые попал в заявку «Реала» на матч Кубка Испании в этом сезоне

В списке игроков оказался нападающий Криштиану Роналду, до этого не попадавший в заявки на игры национального кубка.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

вратари — Навас, Касилья, Яньес;.

защитники — Рамос, Варан, Начо, Марселу, Данилу;.

полузащитники — Кроос, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;.

нападающие — Криштиану Роналду, Бензема, Мариано, Мората.