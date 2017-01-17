Криштиану Роналду впервые попал в заявку «Реала» на матч Кубка Испании в этом сезоне
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан огласил заявку команды на первый матч ¼ Кубка Испании против «Сельты».
В списке игроков оказался нападающий Криштиану Роналду, до этого не попадавший в заявки на игры национального кубка.
Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:
вратари — Навас, Касилья, Яньес;.
защитники — Рамос, Варан, Начо, Марселу, Данилу;.
полузащитники — Кроос, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;.
нападающие — Криштиану Роналду, Бензема, Мариано, Мората.
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