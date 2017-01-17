«Малага» объявила о возвращении Демикелиса
Защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис продолжит карьеру в «Малаге», сообщает клубная
пресс-служба.
Соглашение заключено до конца текущего сезона.
Этот год 36-летний Демикелис начал в «Эспаньоле», однако провел всего два матча за клуб и расторг с каталонцами контракт. Он уже защищал цвета «Малаги» с 2011 по 2013 год. Также в его карьере были «Ривер Плейт», «Бавария», «Атлетико» и «Манчестер Сити».
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