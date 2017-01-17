Руководство «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Валенсией на один год

Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2017 года, но стороны договорились о его продлении. Об этом сообщает Sky Sports.



Ожидается, что контракт будет пролонгирован на один год. Детали будущей сделки неизвестны.



В «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия играет с 2009 года, куда перешёл из «Уигана». В нынешнем сезоне эквадорец принял участие в 23 матчах за «МЮ» во всех официальных турнирах и отдал 4 результативные передачи.