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17 января 2017, 16:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руководство «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Валенсией на один год

Защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия продолжит выступать за манкунианский клуб.

Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2017 года, но стороны договорились о его продлении. Об этом сообщает Sky Sports.

Ожидается, что контракт будет пролонгирован на один год. Детали будущей сделки неизвестны.

В «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия играет с 2009 года, куда перешёл из «Уигана». В нынешнем сезоне эквадорец принял участие в 23 матчах за «МЮ» во всех официальных турнирах и отдал 4 результативные передачи.

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