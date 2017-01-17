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17 января 2017, 16:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

FA оштрафовала Санья на £ 40 тыс. из-за записи о судействе в соцсети

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья был оштрафован из-за записи о судействе в матче 20-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:1).

По окончании игры француз оставил в своём «инстаграме» запись следующего содержания: «Вдесятером против 12, но мы всё равно сражались и победили как команда». Таким образом Санья намекнул на действия главного судьи встречи Ли Мэйсона, в первом тайме удалившего полузащитника хозяев Фернандиньо. Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.

На прошлой неделе французу были предъявлены обвинения, а 17 января пресс-служба Ассоциации футбола Англии сообщила, что защитник оштрафован на £ 40 тыс. Такое решение приняла независимая комиссия по регулированию.

FA предупредила Бакари о недопустимости такого поведения в будущем.
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