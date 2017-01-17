Разворованная и подурневшая «Маракана» ищет нового хозяина
Самый знаменитый стадион Южной Америки оказался заложником разбирательств.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Легендарный стадион «Маракана», принимавший финальные матчи двух чемпионатов мира и проводивший церемонии открытия и закрытия Олимпиады в
Как сообщает бразильское издание Folha de Sao Paolo, причиной такого положения дел стал спор между управляющей компанией и властями штата
В 2013 году бразильский концерн «Одебрехт» (нефть, газ, строительство) получил 95 процентов акций во вновь созданном акционерном обществе, которому власти Рио передали управление стадионом сроком на 30 лет.
Согласно условиям соглашения, на время подготовки и проведения Олимпиады стадион переходил в руки оргкомитета, который также взял на себя ряд обязательств по оснащению и ремонту арены.
Но по мнению управляющей компании, оргкомитет Рио-2016 не выполнил часть обязательств и вернул стадион в ненадлежащем состоянии. После этого «Одебрехт» фактически заморозил обслуживание стадиона.
Впрочем, недобросовестный подход оргкомитета — не единственная и даже не главная причина, по которой компания пытается избавиться от легендарного стадиона. Как пишет Folha, «Одебрехт» за три года потерпел убытки размером в 173 миллиона реалов. По нынешнему курсу это около 54 миллионов долларов, но если учесть, что бразильская валюта с 2013 года сильно обесценилась, то реальные убытки даже больше.
В пятницу суд
Пока идут судебные разбирательства, власти Рио привлекли к охране «Мараканы» силы полиции. В бесхозные месяцы неизвестные не только вынесли из подтрибунных помещений дорогое телекоммуникационное оборудование, но и похитили бронзовый бюст Мариу Филью — журналиста и писателя, именем которого официально назван стадион.
Однако назвать ситуацию совсем трагичной нельзя.
С 1 марта 2016 года «Маракана» в связи с подготовкой к Играм приостановила проведение экскурсионных туров по стадиону. И одной экскурсии после этого, разумеется, не проводилось, хотя сайт стадиона работает и сейчас.
12 февраля на «Маракане» должен пройти матч между «Фламенго» и «Ботафого» в рамках чемпионата штата.
Вероятно, игра будет перенесена на другой стадион.
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