Разворованная и подурневшая «Маракана» ищет нового хозяина

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Легендарный стадион «Маракана», принимавший финальные матчи двух чемпионатов мира и проводивший церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, переживает трудные времена. После завершения Олимпийских и Паралимпийских игр арена фактически осталась без хозяина и, соответственно, на ней не проводилось никаких мероприятий по уходу и поддержке. Четыре месяца бездействия привели к обветшанию «Мараканы» — поле пришло в негодность, кресла на трибунах частично выломаны, телекоммуникационное оборудование активно выносится мародерами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Photos of Rio's hallowed Maracanã stadium, Potemkinized for <a href="https://twitter.com/hashtag/Rio2016?src=hash">#Rio2016</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics?src=hash">#Olympics</a>, now in shambles <a href="https://t.co/hBc3TLRA6Z">https://t.co/hBc3TLRA6Z</a> by <a href="https://twitter.com/colintdwyer">@colintdwyer</a> <a href="https://twitter.com/NPR">@NPR</a> <a href="https://t.co/Jk5oPPU1jU">pic.twitter.com/Jk5oPPU1jU</a></p>— Jules Boykoff (@JulesBoykoff) <a href="https://twitter.com/JulesBoykoff/status/820310420829315074">14 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как сообщает бразильское издание Folha de Sao Paolo, причиной такого положения дел стал спор между управляющей компанией и властями штата Рио-де-Жанейро.

В 2013 году бразильский концерн «Одебрехт» (нефть, газ, строительство) получил 95 процентов акций во вновь созданном акционерном обществе, которому власти Рио передали управление стадионом сроком на 30 лет.

Согласно условиям соглашения, на время подготовки и проведения Олимпиады стадион переходил в руки оргкомитета, который также взял на себя ряд обязательств по оснащению и ремонту арены.

Но по мнению управляющей компании, оргкомитет Рио-2016 не выполнил часть обязательств и вернул стадион в ненадлежащем состоянии. После этого «Одебрехт» фактически заморозил обслуживание стадиона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Rénové en 2013, le stade Maracanã a été abandonné. Il avait habrité la finale de Coupe du Monde 2014. (<a href="https://twitter.com/blogvaimengao">@blogvaimengao</a>) <a href="https://t.co/CSgeJ3n8VE">pic.twitter.com/CSgeJ3n8VE</a></p>— Vines Foot (@vinesfoot) <a href="https://twitter.com/vinesfoot/status/817065481769254912">5 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, недобросовестный подход оргкомитета — не единственная и даже не главная причина, по которой компания пытается избавиться от легендарного стадиона. Как пишет Folha, «Одебрехт» за три года потерпел убытки размером в 173 миллиона реалов. По нынешнему курсу это около 54 миллионов долларов, но если учесть, что бразильская валюта с 2013 года сильно обесценилась, то реальные убытки даже больше.

В пятницу суд Рио-де-Жанейро обязал «Одебрехт» незамедлительно возобновить выполнение обязательств по контракту, но управляющая компания тут же подала апелляцию.

Пока идут судебные разбирательства, власти Рио привлекли к охране «Мараканы» силы полиции. В бесхозные месяцы неизвестные не только вынесли из подтрибунных помещений дорогое телекоммуникационное оборудование, но и похитили бронзовый бюст Мариу Филью — журналиста и писателя, именем которого официально назван стадион.

Однако назвать ситуацию совсем трагичной нельзя. Рио-де-Жанейро уже получил предложение от двух зарубежных компаний, которые готовы забрать арену у «Одебрехта». Проблема в том, что нынешняя управляющая компания не готова отдавать арену бесплатно. Она претендует по меньшей мере на 20 миллионов долларов «отступных».

С 1 марта 2016 года «Маракана» в связи с подготовкой к Играм приостановила проведение экскурсионных туров по стадиону. И одной экскурсии после этого, разумеется, не проводилось, хотя сайт стадиона работает и сейчас.

12 февраля на «Маракане» должен пройти матч между «Фламенго» и «Ботафого» в рамках чемпионата штата.

Вероятно, игра будет перенесена на другой стадион.