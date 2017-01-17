Сако в ближайшие дни покинет «Ливерпуль»

Ранее СМИ писали об интересе к 26-летнему французу со стороны «Спартака», «Севильи», «Фенербахче», «Галатасарая», «Лиона» и «Марселя».

«Красные» рассчитывают получить за своего игрока, который из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом ни разу не выходил на поле в составе первой команды с апреля прошлого года, не менее 23 миллионов евро. В текущем сезоне на счету защитника 5 матчей и 1 гол за молодежную команду «Ливерпуля».

Напомним, что французский защитник перебрался в стан «Ливерпуля» в 2013 году из «ПСЖ». Тогда английский клуб заплатил за трансфер игрока около 19 миллионов евро.