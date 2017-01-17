«Алтай» забил шесть голов турецкому клубу
В товарищеском матче на УТС в Турции семейский «Алтай» переиграл дубль «Аланьяспора» — 6:2, пишет Sports.kz.
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«Алтай»:
1-й тайм: Григоренко, Кейлер, Умашев, Димов, Шмидт, Нургалиев, Касьянов, Диара, Заречный, Шакин, Леука;
2-й тайм: Котляр (Колбунцов), Сакенов, Колодин, Балгабаев, Кузьмин, Танибергенов, Карпович, Хабит, Ерсалимов, Жумаскалиев, Молдакараев.
Встреча началась для казахстанского клуба не лучшим образом, в воротах Александра Григоренко побывали два гола, однако до завершения первой половины Алексей Шакин и Еркебулан Нургалиев шансы на успех уровняли. После перерыва «Алтай» прибавил и забил четырежды, отметились Бауыржан Танибергенов, Денис Колодин, Азат Ерсалимов и оформивший дубль Нургалиев.
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