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17 января 2017, 16:20 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Алтай» забил шесть голов турецкому клубу

В товарищеском матче на УТС в Турции семейский «Алтай» переиграл дубль «Аланьяспора» — 6:2, пишет Sports.kz.

В товарищеском матче на <span class=error>УТС</span> в Турции <span class=error>семейский</span> Алтай переиграл дубль Аланьяспора — 6:2 пишет Sports.kz. Увеличить
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«Алтай»:
1-й тайм: Григоренко, Кейлер, Умашев, Димов, Шмидт, Нургалиев, Касьянов, Диара, Заречный, Шакин, Леука;
2-й тайм: Котляр (Колбунцов), Сакенов, Колодин, Балгабаев, Кузьмин, Танибергенов, Карпович, Хабит, Ерсалимов, Жумаскалиев, Молдакараев.

Встреча началась для казахстанского клуба не лучшим образом, в воротах Александра Григоренко побывали два гола, однако до завершения первой половины Алексей Шакин и Еркебулан Нургалиев шансы на успех уровняли. После перерыва «Алтай» прибавил и забил четырежды, отметились Бауыржан Танибергенов, Денис Колодин, Азат Ерсалимов и оформивший дубль Нургалиев.

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