Чигринский снова получил травму
Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, недавно восстановившийся после повреждения, получил травму приводящей мышцы бедра, утверждает Sentragoal.gr.
30-летний украинец снова почувствовал дискомфорт в ноге во время подготовки к матчу с «Панатинаикосом». О сроках восстановления игрока не сообщается. В последний раз Чигринский выходил на поле 5 декабря. В текущем сезоне он провел за команду из Афин 9 матчей во всех турнирах.
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