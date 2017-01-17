Чако Торрес в «Актобе». Футболист с нереализованным потенциалом

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Полное имя игрока — Хуан Мануэль Торрес. Его прозвище связанно с тем, что родился в аргентинской провинции Чако. Во взрослом футболе дебютировал в 17 лет. Более 200 матчей провел в аргентинских командах «Расинг» и «Сан-Лоренсо». Но голами отметился только в трех случаях.

В 2005 году был близок к переходу в киевское «Динамо». Стороны не сошлись в денежном вопросе и трансфер сорвался. Хотя руководство «Расинга» не сожалело об этом, так как не особо горело желанием расставаться с ключевым футболистом.

Возможно, Торресу стоило в тот период поменять команду. Тогда он бы смог в полной мере реализовать свой потенциал и успеть поиграть на серьезном уровне. Но Чако засиделся в Аргентине и только летом 2011 года переехал в харьковский «Металлист», подписав трехлетний контракт. В этом клубе оказался неслучайно. Футболист не скрывал, что поехал на Украину из-за предложенных хороших финансовых условий. Плюс главный тренер Мирон Маркевич предпочитал формировать состав легионерами, так как среди украинцев не видел игроков с серьезным потенциалом. И еще в «Металлисте» выступали его соотечественники Хонатан Кристальдо, Себастьян Бланко и Кристиан Вильягра, то есть проблем с адаптацией не должны были возникнуть. Но Торрес не заиграл.

Если в первых двух сезонах играл хотя бы четвертую часть от максимально возможного времени, то в третьем получил серьезную травму (разрыв крестообразных связок) после четвертого тура и был отзаявлен.

Интересно, что даже при небольшом количестве игр был одним из лидеров команды по «горчичникам». Только за первый сезон заработал 11 предупреждений и одно удаление. Всего в пассиве имеет 25 желтых карточек.

Надо отметить, что травма сыграла с игроком злую шутку. «Металлисту» требовался игрок в опорную зону, и на эту позиции клуб приобрел украинца Андрея Богданова, и этим самым дал понять, что с Чако не будет продлен контракт по его истечении. Так и случилось. Торресу, которому «Металлист» задолжал зарплату за восемь месяцев, в 2015 году пришлось вернуться в Аргентину и обосноваться в клубе из третьего дивизиона «Чак Фор Эвер». Однако даже за него не всегда играл, чередуя попадание в основной состав с выходами на замену.

Тем не менее, эти обстоятельства не смутили Игоря Рахаева, пригласившего игрока на просмотр в «Актобе». Украинцу доводилось бок о бок работать с аргентинцем и по этой причине решил посмотреть на него на сборах. А, возможно, полагает, что Торрес даже в нынешней форме способен принести пользу команде не в самом сильном чемпионате планеты.

Напомним, что «Актобе» в минувшем сезоне занял шестое место. По завершении чемпионата в клубе сменился главный тренер. Россиянина Юрия Уткульбаева заменил украинец Игорь Рахаев. В межсезонье команду покинули ряд футболистов. При этом из новичков пришли Рахимжан Розыбакиев, Дамир Даутов, Рафкат Аслан, Берик Айтбаев, Андрей Сидельников, Бауыржан Байтана.