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17 января 2017, 16:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Виллаш-Боаш недоволен ужесточением лимита на легионеров в чемпионате Китая

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш выразил своё недовольство тем фактом, что в чемпионате Китая был официально ужесточён лимит на легионеров.

Главный тренер Шанхай <span class=error>СИПГ</span> <span class=error>Андре</span> <nobr>Виллаш-Боаш</nobr> выразил своё недовольство тем фактом что в чемпионате Китая был официально ужесточён лимит на легионеров. Увеличить
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Начиная с 2017 года китайские команды смогут выпускать на поле не более трёх легионеров.

В прошлом сезоне одновременно на поле разрешалось находиться четырём иностранным футболистам, а в заявку было разрешено включать пять легионеров. Также клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет.

«Это решение должно было быть принято после сезона. Такое серьёзное изменение не должны принимать примерно за месяц до начала нового сезона. Большинство клубов строили свои планы в соответствии с предыдущими правилами, и теперь каждая команда застигнута врасплох.
Я знаю, что китайская футбольная ассоциация представила правила с целью повысить уровень местных молодых игроков, но это также приведёт к высоким ценам на них. Их рыночная стоимость будет расти как пузырь. Будет очень дорого обучать молодых игроков. Для них не будет полезным играть под слишком большим давлением», — цитирует португальца South China Morning Post.
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