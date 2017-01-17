Виллаш-Боаш недоволен ужесточением лимита на легионеров в чемпионате Китая

Начиная с 2017 года китайские команды смогут выпускать на поле не более трёх легионеров.



В прошлом сезоне одновременно на поле разрешалось находиться четырём иностранным футболистам, а в заявку было разрешено включать пять легионеров. Также клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет.



«Это решение должно было быть принято после сезона. Такое серьёзное изменение не должны принимать примерно за месяц до начала нового сезона. Большинство клубов строили свои планы в соответствии с предыдущими правилами, и теперь каждая команда застигнута врасплох.

Я знаю, что китайская футбольная ассоциация представила правила с целью повысить уровень местных молодых игроков, но это также приведёт к высоким ценам на них. Их рыночная стоимость будет расти как пузырь. Будет очень дорого обучать молодых игроков. Для них не будет полезным играть под слишком большим давлением», — цитирует португальца South China Morning Post.