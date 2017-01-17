Виллаш-Боаш недоволен ужесточением лимита на легионеров в чемпионате Китая
Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре
Виллаш-Боаш выразил своё недовольство тем фактом, что в чемпионате Китая был официально ужесточён лимит на легионеров.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Начиная с 2017 года китайские команды смогут выпускать на поле не более трёх легионеров.
В прошлом сезоне одновременно на поле разрешалось находиться четырём иностранным футболистам, а в заявку было разрешено включать пять легионеров. Также клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет.
«Это решение должно было быть принято после сезона. Такое серьёзное изменение не должны принимать примерно за месяц до начала нового сезона. Большинство клубов строили свои планы в соответствии с предыдущими правилами, и теперь каждая команда застигнута врасплох.
Я знаю, что китайская футбольная ассоциация представила правила с целью повысить уровень местных молодых игроков, но это также приведёт к высоким ценам на них. Их рыночная стоимость будет расти как пузырь. Будет очень дорого обучать молодых игроков. Для них не будет полезным играть под слишком большим давлением», — цитирует португальца South China Morning Post.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter