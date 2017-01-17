Рафинья получил травму и не сыграет с «Реал Сосьедад»

23-летний бразилец пропустит первый матч ¼ финала Кубка Испании против «Реал Сосьедад», который состоится в четверг. Точные сроки восстановления станут известны после углубленного медицинского обследования.

В текущем сезоне Рафинья Алькантара сыграл 18 матчей за команду во всех турнирах, забив в них 6 голов.