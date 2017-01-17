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17 января 2017, 16:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Рафинья получил травму и не сыграет с «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья потянул мышцу задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний бразилец пропустит первый матч ¼ финала Кубка Испании против «Реал Сосьедад», который состоится в четверг. Точные сроки восстановления станут известны после углубленного медицинского обследования.

В текущем сезоне Рафинья Алькантара сыграл 18 матчей за команду во всех турнирах, забив в них 6 голов.

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