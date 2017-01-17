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17 января 2017, 16:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шахтёр» подписал контракт с аргентинским нападающим Лещуком

Аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук подписал контракт с «Шахтёром».

Аргентинский нападающий <span class=error>Густаво</span> <span class=error>Бланко</span> <span class=error>Лещук</span> подписал контракт с Шахтёром. Увеличить
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Соглашение с «горняками» рассчитано на 3,5 года, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Последним клубом Густаво Бланко Лещука были «Карпаты», куда он перешел в феврале 2016 года. До этого 25-летний форвард выступал за шведскую «Ассириску», марокканский «Видад», аргентинские «Депортиво Мерло» и «Арсенал» (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.

В сезоне 2016/17 форвард провел за «Карпаты» в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил 7 мячей.

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