«Шахтёр» подписал контракт с аргентинским нападающим Лещуком

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Соглашение с «горняками» рассчитано на 3,5 года, сообщает официальный сайт донецкого клуба.



Последним клубом Густаво Бланко Лещука были «Карпаты», куда он перешел в феврале 2016 года. До этого 25-летний форвард выступал за шведскую «Ассириску», марокканский «Видад», аргентинские «Депортиво Мерло» и «Арсенал» (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.



В сезоне 2016/17 форвард провел за «Карпаты» в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил 7 мячей.