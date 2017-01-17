«Юве»: новая эмблема, новое поражение

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«ФИОЛЕТОВЫЙ ТУМАН ДЛЯ «ЮВЕ»

С таким заголовком вышла в понедельник La Gazzetta dello Sport, отсылая читателей к легендарному хиту Джимми Хендрикса Purple haze. Туринцы и правда провели матч, словно играли в дыму — столько ошибок на ровном месте они давно не совершали. А вот «Фиорентина», которая в последнее время редко радовала своих фанатов, наоборот выдала шикарный спектакль на высоких скоростях. Все преследователи «Юве» в этом туре победили, и «Старая синьора» лидирует уже не так уверенно.

Однако в ответ на критику Массимилиано Аллегри призвал не драматизировать: «Разве кто-то обещал, что мы станем чемпионами в январе? Впереди тяжелейшая борьба, каждый соперник настраивается на матч с нами, как на последний в жизни. И нам нужно быть к этому готовыми».

КИТАЙСКАЯ АТАКА: ТЕПЕРЬ ФЛОРЕНЦИЯ

Тем временем президент «фиалок» Андреа Делла Валле подтвердил, что один из лидеров команды Никола Калинич может перебраться в Китай. «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который недавно перехватил у «Ювентуса» Акселя Витселя, готов заплатить порядка 40 миллионов евро за хорвата, отличившегося в матче с туринцами.

«Все будет зависеть от решения Николы. Это его жизнь», — философски отметил Делла Валле.

«ИНТЕР» РАЗОГНАЛСЯ

«Интер» одержал пятую победу подряд. Икарди сохранил статус лучшего бомбардира лиги. А автор третьего гола миланцев в ворота «Кьево» Эдер, который выступает за команду с января прошлого года, заявил, что за все это время черно-синие впервые по-настоящему сплотилась.

«При Манчини и де Буре такого не было. Пиоли заставил каждого из игроков поверить в свою значимость для “Интера”. И теперь наша цель — Лига чемпионов», — сказал бразилец с итальянским паспортом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A finish of a true class <a href="https://t.co/rfvrkMaJ7g">pic.twitter.com/rfvrkMaJ7g</a></p>— Capitàn Icardi (@Dunia_Interisti) <a href="https://twitter.com/Dunia_Interisti/status/820379606767136768">14 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mauro Icardi's last 6 home Serie A games:<br><br>⚽️⚽️<br>⚽️⚽️<br>⚽️⚽️<br>❌<br>⚽️⚽️<br>⚽️<br><br>On top of his goalscoring game. <a href="https://t.co/Or0ZCUYBE5">pic.twitter.com/Or0ZCUYBE5</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/820379746676654081">14 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СПАД ДЖЕКО

Несмотря на победу в Удине, главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти раскритиковал форварда своей команды Эдина Джеко. И ведь есть за что ругать. В семи последних матчах босниец отличился лишь раз. А в матче с «Удинезе» чудовищно исполнил пенальти, послав мяч на несколько метров выше ворот. Страшно представить, какой гнев обрушился бы на Джеко, потеряй римляне очки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Ecco la versione ufficiale. [di Christian Capoferro] <a href="https://twitter.com/hashtag/UdineseRoma?src=hash">#UdineseRoma</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SerieA?src=hash">#SerieA</a> <a href="https://t.co/UpowkY1A8O">pic.twitter.com/UpowkY1A8O</a></p>— CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) <a href="https://twitter.com/CB_Ignoranza/status/820643776335114240">15 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗАТМЕНИЕ «ТОРИНО»

«Я не злюсь. Я в бешенстве! Такая ничья — безумие. Мы продолжаем терять очки на ровном месте. Во втором тайме моя команда словно исчезла на 20 минут. О каких еврокубках тут можно мечтать?!», — бушевал после упущенной победы главный тренер «Торино» Михайлович. Покидая поле после финального свистка, серб пробил рукой рекламный щит и оттолкнул стюарда.

Понять Михайловича легко, ведь в первом тайме «быки» владели подавляющим преимуществом, одноко при счете 2:0 Ляич не реализовал пенальти — в очередной раз спасителем «Милана» выступил юный голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ljajic takes a penalty from the spot...<br><br>AND DONNARUMMA SAVES IT! MILAN STILL IN THIS ONE!<a href="https://twitter.com/hashtag/TorinoMilan?src=hash">#TorinoMilan</a> 2-0 <a href="https://t.co/AEFkqcGetj">pic.twitter.com/AEFkqcGetj</a></p>— ItalianFootballTV (@IFTVOfficial) <a href="https://twitter.com/IFTVOfficial/status/821089603117547520">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НОВАЯ ЭМБЛЕМА «ЮВЕ»

Поражение во Флоренции не стало для «Ювентуса» преградой для проведения презентации в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи в Милане. Чемпион Италии последних пяти лет и лидер текущего сезона представил свою новую эмблему.

Публика встретила изменения, скажем так, неоднозначно. Хватает тех, кто считает такой такой шаг слишком радикальным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Dal 1897 al 2017. La nostra storia, il nostro futuro. <a href="https://twitter.com/hashtag/2beJUVENTUS?src=hash">#2beJUVENTUS</a> <a href="https://t.co/WceorlriH2">pic.twitter.com/WceorlriH2</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/821122363592843264">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МАРАДОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что легенда клуба Диего Марадона станет послом неаполитанцев в мире. Аргентинец выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год.

— Чувствую себя в «Наполи» как дома, — сказал довольный Марадона, который посреди ночи вышел на балкон гостиницы в Неаполе и увидел внизу толпу фанатов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The love story between Maradona & Napoli is everlasting!!<br><br>Even in the middle of the night Maradona goes out to his balcony to cheers!! <a href="https://t.co/pxguWwvYbR">pic.twitter.com/pxguWwvYbR</a></p>— ItalianFootballTV (@IFTVOfficial) <a href="https://twitter.com/IFTVOfficial/status/821174725053480960">17 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СИЦИЛИЙСКАЯ ХИРОСИМА

«Палермо» погружается все глубже. Очередное поражение сицилийцы потерпели от «Сассуоло» (1:4). Еще до матча ходили слухи о возможной оставке Эудженио Корини с поста главного тренера, однако даже после разгрома руководство объявило, что увольнять его не собирается. Вообще это не похоже на президента «Палермо» Маурицио Дзампарини. Видимо, пока ему просто не удалось найти специалиста, который согласится занять «проклятую» должность: на счету Дзампарини уже под сорок тренерских отставок.

— Я бы остался тут лет на 20, если будет здоровый диалог с руководством. Но каждый матч «Палермо» — атомная бомба! Здесь всегда Хиросима. Я общаюсь с президентом, в целом все нормально. Но я понимаю, что у нас с ним совершенно разные взгляды на футбол.